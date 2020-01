Milan, Paqueta è costato quasi 50 milioni con le commissioni agli agenti

ULTIME NEWS MILAN – Lucas Paqueta è ormai un caso per il Milan. Il brasiliano ha chiesto a Stefano Pioli di non partire con i compagni alla volta di Brescia perché non si sentiva sereno mentalmente. Secondo quanto riferisce ‘Il Giornale’ Paqueta è costato quasi 50 milioni lo scorso anno se si contano i costi del cartellino e delle commissioni data ai suoi agenti. Intanto un grande obiettivo del Milan sfuma e va in Germania: ecco di chi si tratta, continua a leggere >>>

