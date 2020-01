Calciomercato Milan – Dani Olmo va al Lipsia: i rossoneri lo volevano per giugno

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport’ il Milan, che finora ha condotto un mercato completamente a costo zero, ha provato ad autofinanziarsi un colpo per gennaio ma non è riuscito nell’intento. Il grande obiettivo portava il nome di Dani Olmo, ma il centrocampista spagnolo è ormai a un passo dal Lipsia. I rossoneri lo volevano per giugno, ma il giocatore aveva intenzione di partire fin da subito. Intanto non ci sono ancora offerte per Jesus Suso, continua a leggere >>>

