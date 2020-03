Calciomercato Napoli – La pista Ibrahimovic non pare percorribile

CALCIOMERCATO NAPOLI – Secondo quanto riportato dalla Gazzetta questa mattina, l’ipotesi che porterebbe Zlatan Ibrahimovic al Napoli non è percorribile. L’attaccante del Milan, sempre secondo la rosea, potrebbe avere malinconia di casa e tornare a giocare la sua ultima stagione in Svezia, dove ha già lanciato diverse attività, tra cui l’acquisto di diverse quote dell’Hammarby, club di Stoccolma. Intanto, lo svedese ha lanciato un’importante iniziativa vista l’emergenza Coronavirus>>>

