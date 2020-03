Calciomercato Napoli – Koulibaly ai saluti: tre nomi per sostituirlo

CALCIOMERCATO NAPOLI – Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, le strade del Napoli e di Kalidou Koulibaly si separeranno a fine stagione.

Per questo motivo Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dei partenopei, è già all’opera da mesi per questa eventualità. A gennaio il Napoli ha chiuso per Amir Rrahmani del Verona, ma non basta. Sul taccuino di Giuntoli, per sostituire degnamente Koulibaly, ci sono anche Benoit Badiashile (19enne del Monaco), Malang Sarr (21enne del Nizza) e Jan Vertonghen (33enne del Tottenham).

Anche il Milan è alle prese con una grana riguardante un suo difensore centrale con il contratto in scadenza fra 2 anni.

