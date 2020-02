Calciomercato Milan – Zaracho è più vicino: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il Milan, ormai da 7 mesi, flirta con Matías Zaracho, classe 1998, talentuoso centrocampista offensivo del Racing Club de Avellaneda, squadra da cui l’Inter prelevò Lautaro Martínez.

Paolo Maldini e Zvonimir Boban hanno avuto approcci con l’entourage di Zaracho la scorsa estate, quando il calciatore sudamericano era entrato in lista come possibile acquisto per il ruolo di trequartista, sia durante il mese di gennaio: il Diavolo aveva pensato ad un affondo immediato su di lui in caso di cessione di Lucas Paquetá.

Zaracho è un vero e proprio jolly di centrocampo: nato trequartista, è stato spesso impiegato anche mediano davanti la difesa o mezzala. È proprio lì, in quella posizione, che ha giocato spesso nelle ultime due annate in Argentina, ed è lì che gli esperti intravedono per lui un grande futuro.

Fisicamente, Zaracho non è un colosso (172 centimetri di altezza per 65 chilogrammi di peso), ma ha grandi doti tecniche e gamba per inserirsi da dietro con grande continuità. Con le dovute differenze fisiche, per stile di gioco ricorda l’ex napoletano Marek Hamšík.

Zaracho, finora, si è dimostrato abile nella fase di costruzione di gioco, in quella di rifinitura, mentre deve ancora perfezionarsi in zona-gol: in 80 partite con il Racing Club, ha segnato appena 9 reti. Negli ultimi 20 giorni, ha evidenziato ‘Tuttosport‘, è stato leader del centrocampo dell’Argentina Under 23 che ha strappato il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Il Milan, secondo i media argentini, avrebbe messo sul piatto 15 milioni di euro per portarlo a Milano in estate, mentre il suo attuale club lo valuterebbe almeno 20. I contatti, però, sono stati avviati e non sarà difficile convincere il giocatore a vestire la maglia rossonera: a gennaio, infatti, il suo procuratore, Agustín Jiménez, è stato avvistato dalle parti di ‘Casa Milan‘ …

I tifosi del Milan, però, sognano altri colpi sul mercato. In particolare, si pensa a due innesti di caratura internazionale per far decollare, nuovamente, la squadra rossonera. Per i dettagli, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android