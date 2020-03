Calciomercato Milan – Upamecano resta nel mirino del Diavolo

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, il Milan continua a seguire il difensore centrale Dayot Upamecano, classe 1998, giovane francese di proprietà del RB Lipsia che già aveva cercato la scorsa estate, ma senza esito.

Con l’eventuale arrivo di Ralf Rangnick, attuale responsabile dell’area sportiva del gruppo ‘Red Bull‘ ed ex allenatore del RB Lipsia sulla panchina del Milan nella stagione 2020-2021, ha sottolineato il quotidiano romano, la pista Upamecano per il Diavolo potrebbe riaprirsi.

Tuttavia, le richieste economiche dei ‘Tori Rossi‘ per privarsi del loro forte difensore centrale sono molto alte: vogliono almeno 30 milioni di euro. E c’è anche chi nel frattempo in Germania comincia a pensare che Rangnick non vada più al Milan …

