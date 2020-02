Calciomercato Milan – Upamecano: “Al corrente dell’interesse di alcune società”

CALCIOMERCATO MILAN – Negli ultimi mesi Dayot Upamecano, classe 1998, difensore francese di proprietà del RB Lipsia, è stato accostato, in particolare, a Milan ed Arsenal. Il giocatore, parlando ai microfoni di ‘RMC Sport‘, ha dichiarato: “Sono al corrente dell’interesse di alcune società. Parlerò con i miei agenti e con i miei genitori e al termine della stagione prenderemo una decisione”.

Upamecano, 25 presenze finora in stagione con i ‘Tori Rossi‘ di Lipsia tra Bundesliga, Champions League e Coppa di Germania, potrebbe trovare, in rossonero, un difensore molto forte e molto esperto che potrebbe fargli da mentore. Per i dettagli, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android