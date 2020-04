Calciomercato Milan – Troppo alta la richiesta del Lione per Depay

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo la stampa sportiva francese, il Lione, per lasciar partire in estate il suo gioiello Memphis Depay, chiede 50 milioni di euro.

Il Presidente dell’OL, Jean-Michel Aulas, si sa che quando deve vendere i suoi pezzi pregiati, non si arrende facilmente. Il Milan dal canto suo, più volte ha mostrato interesse per il giocatore, ma viste le richieste così alte, la società rossonera non andrà più sul giocatore e punterà su altri profili.

Depay è un ottimo giocatore ed è ancora giovane visto che ha 26 anni ma per almeno 3 motivi la cifra di 50 milioni pretesa dal Lione sembra spropositata. Per prima cosa il contratto del giocatore è in scadenza nel giugno 2021. In secondo luogo lo stesso Depay, lo scorso 15 dicembre nella partita di Ligue 1 contro il Rennes, ha subito un brutto infortunio, la rottura del legamento crociato sinistro. E poi infine, la situazione attuale legata al Coronavirus livellerà verso il basso i prezzi dei giocatori, e perciò il Milan potrebbe puntare ad altro spendendo anche meno.

E sempre per quel che riguarda il calciomercato, dall’Argentina arrivano conferme che il Milan stia cercando un portiere albiceleste. Clicca qui per saperne di più e scoprire di chi si tratta >>>