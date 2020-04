Calciomercato Milan – Tre squadre sul brasiliano Paqueta: ecco chi sono

CALCIOMERCATO MILAN – Lucas Paqueta, classe 1997, centrocampista brasiliano che gioca nel Milan dal gennaio 2019, non ha mai convinto in rossonero e potrebbe andare via.

Paqueta, prelevato dal Flamengo per 38,4 milioni di euro più bonus, secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola potrebbe far ritorno proprio al ‘Mengão‘, a casa, per ritrovare forma atletica e condizione mentale.

Ma non soltanto il Flamengo è interessato a Paqueta. Sulle tracce del numero 39 del Diavolo, infatti, ci sono sempre PSG e Benfica.

Dalle ‘Aquile‘ di Lisbona potrebbe giungere, in cambio, un promettente calciatore in rossonero. VAI ALLA NEWS PER I DETTAGLI >>>