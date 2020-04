Calciomercato Milan – Florentino vuole i rossoneri: i dettagli

CALCIOMERCATO MILAN – Nuovi segnali circa l’interesse del Milan per Florentino Ibrain Morris Luís, noto a tutti come Florentino. Il giovane talento del Benfica piace ai rossoneri, che già a gennaio scorso si erano informati con i portoghesi. Si parlava, e probabilmente si parla ancora, di un possibile scambio con Lucas Paquetà.

Ma dalla prossima estate, dal prossimo calciomercato, molte cose potrebbero considerevolmente cambiare. L’emergenza coronavirus ha inciso fortemente sull’economia mondiale, e dunque anche quella calcistica ne risentirà. Dalle ultime indiscrezioni emerse, pare che il giocatore abbia espresso il proprio gradimento per il Milan, così come il suo entourage.

Florentino è un classe 1999, da famiglia dell’Angola, umili origini che nonostante il successo calcistico, non ha dimenticato. Umile e dal cuore d’oro, ha anche fatto parecchia beneficienza nel corso della pandemia di queste settimane. Il problema circa un suo trasferimento al Milan è di natura principalmente economico. Non solo ha un contratto con il Benfica fino al giugno 2024, ma c’è una clausola di 120 milioni di euro.

Uno scoglio esagerato, insormontabile per la maggior parte dei club, rossoneri in primis. Ma chissà che le carte in tavola possano cambiare con l’abbassamento del costo del cartellino, un prestito o una formula particolare per permettergli di giocare in un campionato maggiormente competitivo rispetto a quello portoghese per testare meglio le sue capacità. Intanto il Milan studia altri profili per il futuro: i dettagli >>>