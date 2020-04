Calciomercato Milan – Florentino ancora nel mirino: scambio con Paqueta?

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, il giovane talento del Benfica Florentino continua a essere seguito dal Milan. I rossoneri potrebbero rifarsi sotto in estate dopo il tentativo fatto nel corso del calciomercato invernale. Da qui potrebbe nascere un’idea: Lucas Paqueta, scontento di lusso in casa rossonera, potrebbe fare il percorso inverso, visto il gradimento del club portoghese. La valutazione dei due giocatori si aggira sui 30 milioni di euro. Per il centrocampo piace molto anche un giocatore ungherese: per scoprire di chi si tratta, continua a leggere >>>

