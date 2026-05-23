Sorloth, soprannominato 'Re del Nord', è un attaccante che unisce fisicità e presenza in area di rigore, il che lo renderebbe perfetto per il nostro campionato, molto fisico. Con i suoi 196 centimetri di altezza, il norvegese rappresenta un punto di riferimento offensivo.

Non è solo un finalizzatole, il calciatore è utile soprattutto in fase di costruzione: riesce a proteggere la palla e a far salire il baricentro della squadra. Nonostante sia comunque legato all'Atletico Madrid, il calciatore vorrebbe cambiare maglia: il poco utilizzo da parte di Simeone ha fatto scattare in Sorloth un 'campanello d'allarme. Il calciatore, infatti, vorrebbe più continuità, cosa che a Madrid non potrebbe avere.

I dati — A differenza di alcune stagioni fa, ad oggi Sorloth sembra un calciatore molto più completo, i 13 gol in 20 partite da titolare ne sono la conferma. Guardando il lato tecnico, il suo mancino lo rende un centravanti diverso dagli altri. L'interesse del Milan, infatti, non sorprende.

Come sappiamo il diavolo è alla ricerca di un vero numero 9, capace di garantire quei 20 gol stagionali che, nel corso di questa stagione, purtroppo non ha avuto. Sono, infatti, ben evidenti i problemi legati al reparto offensivo: il calciatore che ha reso di più è proprio Rafael Leao, fermo a quota 9 gol.

Sarebbe l'uomo perfetto? — Indubbiamente Sorloth sarebbe un profilo molto interessante per la squadra. Il Milan, infatti, negli ultimi anni ha sempre alternato attaccanti con caratteristiche ben diverse tra loro, ma senza trovare un vero e proprio riferimento dopo l'addio di Olivier Giroud.

Per come gioca il Milan, però, il giocatore potrebbe essere molto interessante: grazie alla sua fisicità, l'attaccante potrebbe rompere le difese avversarie, subentrando in area in momenti in cui la squadra fa fatica, magari, a creare gioco. Il punto importante, però, è legato all'adattamento. Meglio un profilo alla Moise Kean, che conosce già molto bene il nostro campionato, oppure puntare alla novità, con il rischio che l'adattamento sia più lungo del previsto?