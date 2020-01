Calciomercato Milan – Todibo non si sblocca: si va su altri obiettivi?

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo il blitz di Frederic Massara in Spagna, la trattativa tra il Milan e Jean-Clair Todibo ha subito una brusca frenata. Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’ i rossoneri non sono d’accordo sulla decisione del giocatore di rimanere legato in qualche modo con il Barcellona. Il Diavolo ha una certa fretta e non aspetterà ancora per molto, per questo motivo è pronto a virare su altri obiettivi. Intanto il Fenerbahce fa sul serio per Ricardo Rodriguez: i turchi sono pronti a chiudere, continua a leggere >>>

