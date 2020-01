Calciomercato Milan – Rodriguez, il Fenerbahce in Italia per chiudere

CALCIOMERCATO MILAN – L’avventura di Ricardo Rodriguez al Milan è ormai ai titoli di coda. L’esterno svizzero ha subito l’exploit di un Theo Hernandez in stato di grazia ed è costretto ad essere non più di un’alternativa. Per questo motivo la cessione sembra la scelta più logica, soprattutto in vista di Euro 2020. Secondo quanto riferisce il quotidiano turco ‘Fanatik’, il Fenerbahce fa sul serio per Rodriguez e avrebbe inviato un suo emissario in Italia per chiudere la trattativa entro questa settimana. Ma su Ricardo Rodriguez c’è anche un club italiano, continua a leggere >>>

