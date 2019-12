Calciomercato Milan – Todibo, ancora non c’è intesa con il Barcellona

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, sul proprio sito web ufficiale, il Milan prosegue il proprio corteggiamento nei confronti di Jean-Clair Todibo, difensore francese, classe 1999, di proprietà del Barcellona.

L’ostacolo, al momento, riguarda proprio l’intesa con la società catalana, non ancora raggiunta. Nei prossimi giorni inoltre sono previsti dei contratti con l’entourage del giocatore transalpino, per capire eventualmente la reale intenzione di Todibo di trasferirsi al Milan. Nel frattempo, un attaccante è sul punto di salutare i rossoneri: per i dettagli, continua a leggere >>>

