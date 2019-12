Calciomercato Milan – Todibo dopo Ibrahimovic? Non si escludono sorprese

CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ questa mattina in edicola ha spiegato che, con il ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic, inevitabilmente verranno stravolte le gerarchie e modificati gli equilibri finora visti a Milanello. Con l’allenatore Stefano Pioli ed i dirigenti dell’area tecnica che saranno chiamati ad una serie di scelte importanti tra campo e calciomercato invernale.

L’effetto Ibrahimovic per il Milan, si allargherà fino alla difesa: arriverà, infatti, un nuovo centrale, da aggiungere a Mateo Musacchio ed al capitano Alessio Romagnoli. Il Diavolo continua a lavorare su Jean-Clair Todibo del Barcellona, opzione su cui, finora, hanno lavorato alacremente Zvonimir Boban e Paolo Maldini. Ma non è l’unico nome sul piatto e non sono quindi escluse sorprese. Per il centrocampo, invece, spunta un nome nuovo per il club di Via Aldo Rossi: continua a leggere >>>

