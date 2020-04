Calciomercato Milan – Thiago Silva-PSG, proposto rinnovo di contratto

CALCIOMERCATO MILAN – Il contratto di Thiago Silva è in scadenza il prossimo giugno 2020. Da mesi si parla del fatto che non rinnoverà con il PSG e dunque dalla prossima estate potrebbe essere un parametro zero. Domenica scorsa era emersa un’indiscrezione dalla Francia circa una proposta di rinnovo contrattuale del club parigino per il brasiliano.

Due giorni dopo Esporte Interativo, quotidiano brasiliano, conferma che il PSG ha offerto un nuovo contratto a Thiago Silva. L’ex difensore del Milan vuole ancora giocare ad alti livelli, e del resto ha dimostrato di poter essere ancora utile a molti top club europei. I rossoneri sognano un suo ritorno, ma da non escludere nemmeno un ritorno alla Fluminense.

L’addio al calcio europeo però potrebbe compromettere una sua convocazione al prossimo Mondiale 2022 in Qatar, in cui Thiago Silva spera di poter giocare e vincere con il suo Brasile. Intanto emergono ulteriori indiscrezioni sul mercato in trata del Milan: i dettagli >>>