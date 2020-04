Calciomercato Milan – Thiago Silva-PSG, cambia tutto: i dettagli

CALCIOMERCATO MILAN – Il contratto di Thiago Silva è in scadenza il prossimo giugno 2020. Da mesi si parla del fatto che non rinnoverà con il PSG e dunque dalla prossima estate potrebbe essere un parametro zero. Ma dalla Francia sono emerse indiscrezioni importanti circa il futuro dell’esperto difensore brasiliano.

Secondo quanto riferito da ‘Le10Sport’, pare che Leonardo abbia cambiato idea: ha proposto il rinnovo a Thiago Silva. Sfuma il sogno di un ritorno al Milan? Probabile. Anche se non è detto che il brasiliano accetterà la proposta del connazionale e resterà ancora a Parigi.

Il PSG voleva rivoluzionare la difesa, lasciando partire Thiago Silva e acquistando Kalidou Koulibaly dal Napoli, ma pare che il difensore preferisca andare in Premier League. Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui Leonardo abbia cambiato idea circa il futuro del difensore ex Milan. Ma vedremo se prossimamente emergeranno ulteriori indiscrezioni. Il Milan pensa comunque al futuro: i dettagli >>>