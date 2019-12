Calciomercato Milan – Suso piace al Napoli. Ma nessuna offerta concreta

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal sito web di ‘Sport Mediaset‘, il Milan, che per finanziare le operazioni di calciomercato in entrata a gennaio dovrà, a causa del bilancio in rosso e dei paletti del Fair Play Finanziario UEFA, cedere qualche suo calciatore, potrebbe privarsi anche dello spagnolo Jesús Suso.

Suso, classe 1993, sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2022 e recentemente passato nella scuderia di Mino Raiola, piace al Napoli del suo ex allenatore, e totale estimatore, Gennaro Gattuso. Ma, ad oggi, il Napoli è impegnato nell’operazione di scambio con l’Inter tra Fernando Llorente e Matteo Politano e, pertanto, non ha presentato alcuna offerta concreta per il numero 8 rossonero.

Intanto, per rinforzare il centrocampo, il Diavolo guarda con interesse ad un top player della Liga spagnola seguito sempre dal club del Presidente Aurelio De Laurentiis: per le ultime, continua a leggere >>>

