Calciomercato Milan – Sorpresa Piatek: con il 4-4-2 può restare

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘ potrebbero esserci delle importanti novità sul futuro di Krzysztof Piatek, classe 1995, centravanti polacco autore, fin qui, in stagione, di 4 gol in 18 gare di campionato con il Milan.

Piatek, infatti, dato, da tempo, per partente, con il cambio di modulo deciso dal tecnico Stefano Pioli, ed il passaggio dal 4-3-3 al 4-4-2, ora potrebbe restare in rossonero fino al termine della stagione, rimandando alla prossima estate un suo eventuale addio al Diavolo.

Potrebbe, al contrario, andare via subito Jesús Suso, su cui sta premendo il Lipsia: per scoprire quanto offrono i tedeschi al club di Via Aldo Rossi, continua a leggere >>>

