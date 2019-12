Calciomercato Milan – Si lavora per il ritorno di Rebic all’Eintracht Francoforte

CALCIOMERCATO MILAN – Arrivato al Milan l’ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato, nell’ambito dello scambio biennale di prestiti con il portoghese André Silva, finora, in rossonero, l’attaccante croato Ante Rebic è stato praticamente una meteora.

Appena 177′ di gioco complessivi, suddividisi in 7 presenze su 17 giornate del girone d’andata di Serie A, con nessun gol all’attivo e la sensazione che, al Milan, Rebic sia un pesce fuor d’acqua. L’ex Fiorentina e Hellas Verona, già estremamente deludente nelle sue precedenti esperienze italiane, sembra non essersi ambientato.

Ecco perché, nel corso dell’imminente sessione invernale di calciomercato, con tutta probabilità Rebic farà ritorno all’Eintracht Francoforte, club della Bundesliga nel quale, nelle ultime stagioni, aveva fatto molto bene. Il ritorno nella fila delle ‘Aquile‘ di Adolf Hütter, legalmente, è l’unica opzione possibile per Rebic, poiché, avendo indossato in questa stagione già le maglie di Eintracht e Milan, non può essere tesserato da una terza società fino al 30 giugno 2020.

Il Milan, ‘liberandosi’ di Rebic, risparmierà sei mesi di ingaggio e potrà avere ‘spazio salariale’ per sostituirlo con un altro attaccante. A tal proposito, si registrano novità sul fronte Zlatan Ibrahimovic: per le ultime sullo svedese, continua a leggere >>>

