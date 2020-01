Calciomercato Milan – Si lavora ad uno scambio Suso-Under

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, Milan e Roma sarebbero al lavoro per scambiarsi Jesús Suso e Cengiz Under con la formula del prestito.

Suso, esterno offensivo spagnolo, classe 1993, è ai ferri corti con il Milan, fischiato dai tifosi e relegato in panchina dal tecnico Stefano Pioli: sa che i giallorossi lo stimano ancora e, nel caso in cui non chiudano per Matteo Politano, potrebbero puntare su di lui. Nella Capitale, Suso potrebbe rilanciarsi in grande stile.

Under, esterno offensivo turco, classe 1997, è invece una seconda scelta di Paulo Fonseca a Roma e, in rossonero, potrebbe costituire un’ottima alternativa in attacco per Pioli. Per le ultime, invece, sul centrocampista ivoriano Franck Kessié, richiesto dall’Arsenal, continua a leggere >>>

