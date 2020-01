Calciomercato Milan – Se parte Reina, può arrivare Viviano

CALCIOMERCATO MILAN – Pepe Reina, classe 1982, è ormai ad un passo dalla cessione all’Aston Villa. Il portiere iberico siglerà un contratto di sei mesi, fino al 30 giugno 2020, con possibilità di rinnovo per un’ulteriore stagione in caso di salvezza dei ‘Villans‘.

Ed il Milan, in queste ore, si sta già muovendo per sostituire l’estremo difensore iberico. Secondo quanto riferito dal giornalista sportivo Nicolò Schira, infatti, attraverso il proprio account ufficiale sul popolare social network ‘Twitter‘, il club di Via Aldo Rossi avrebbe già avviato i primi contatti con Emiliano Viviano, classe 1985, attualmente svincolato.

Viviano, fiorentino di nascita, in carriera ha vestito, nella massima serie, le maglie di Bologna, Palermo, Fiorentina, Sampdoria e Spal. È stato anche di proprietà dell’Inter, dal giugno 2011 al gennaio 2012, senza mai disputare una partita ufficiale, e dello Sporting Lisbona: anche in Portogallo, per lui, nessuna presenza all’attivo.

Per conoscere, invece, le altre idee e mosse del Diavolo per questa sessione invernale di calciomercato, in entrata ed in uscita, continua a leggere >>>

