Scaroni: “Amo da matti Ibrahimovic e Donnarumma, ma decide Gazidis …”

CALCIOMERCATO MILAN – Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha parlato ai microfoni del ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola. In merito la possibile conferma in rosa di Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981, e Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, portiere italiano classe 1999, anche nella prossima stagione, Scaroni ha risposto: “Amo da matti Ibrahimovic e Donnarumma, ma se sono due eccezioni lo decide Ivan Gazidis“.

La nuova politica dell’amministratore delegato sudafricano, infatti, prevede un tetto salariale di massimo 2 milioni di euro per ogni calciatore, e Donnarumma (6 milioni di euro netti a stagione) ed Ibrahimovic (3,5) sono già ben oltre la soglia consentita. Oltretutto, nei prossimi mesi, Mino Raiola, procuratore di entrambi, dovrebbe anche mettersi a tavolino con la dirigenza rossonera per il rinnovo dei contratti dei calciatori, in scadenza rispettivamente il 30 giugno 2021 ed il 30 giugno 2020.

Per un ingaggio che, nelle intenzioni dell’agente olandese di origine campana, dovrebbe salire a 8 milioni per il numero 99 ed a 7 milioni per il numero 21. Per le dichiarazioni integrali di Scaroni, continua a leggere >>>

