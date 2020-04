Calciomercato Milan – Real Madrid su Donnarumma: l’offerta dei ‘Blancos’

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, appare difficile il rinnovo di contratto di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma con il Milan e, in questi giorni, per lui si è fatto nuovamente sotto il Real Madrid.

Zinedine Zidane, tecnico dei ‘Blancos‘, non è soddisfatto infatti del rendimento dei suoi portieri: Thibaut Courtois, il titolare fisso, non sembra aver fatto breccia nelle sue simpatie e Alphonse Areola, preso in prestito dal PSG, ha fatto tantissima panchina. Evento che difficilmente si ripeterà.

Il Real Madrid è pronto a mettere sul piatto del Milan 50 milioni di euro per Donnarumma: cifra non elevata, se si pensa al valore del numero 99. Ma onesta, in rapporto alla ravvicinata scadenza contrattuale dell’estremo difensore originario di Castellammare di Stabia (NA).

L’agente Mino Raiola, procuratore tra l’altro anche di Areola, sta già trattando Paul Pogba con il Real Madrid ma è consapevole che non conviene affrettare i tempi per il trasferimento del portiere, perché, con il passare dei giorni, il prezzo si abbasserebbe. DALLA FRANCIA POTREBBE GIUNGERE IN ROSSONERO IL SOSTITUTO DI GIGIO >>>