Calciomercato Milan – Rangnick: “Werner? Starebbe bene al Liverpool”

CALCIOMERCATO MILAN – Ralf Rangnick, responsabile dell’area sportiva del gruppo ‘Red Bull‘ ed in procinto di approdare al Milan con il duplice ruolo di allenatore e direttore sportivo, ha parlato di Timo Werner, classe 1996, attaccante della Nazionale tedesca in forza al RB Lipsia che piace sì, ai rossoneri, ma che è corteggiato principalmente da Inter e Liverpool.

“Alla fine sta solo a Timo decidere cosa fare – ha detto Rangnick -. Qui a Lipsia sa cosa ha. E qui potrà partecipare alla Champions League anche l’anno prossimo. La domanda è: dove può giocare con più continuità? E Timo è uno che ha bisogno di fiducia. Questa ce l’ha solo se l’allenatore lo conosce e punta su di lui. Non è una questione di campionato, ma di squadra”.

“Ipoteticamente lo vedrei meglio in un club che non si definisce per forza attraverso il possesso palla – ha proseguito Rangnick -. In quell’aspetto Timo è cresciuto sotto Julian Nagelsmann, ma le sue armi migliori ce le ha ancora nel contropiede, essendo molto veloce, e nella conclusione, che ha molto potente. Per questo starebbe bene al Liverpool che ha uno stile di gioco simile a quello del RB Lipsia. Io però preferirei che restasse qui”.

Fra le varie opzioni a disposizione di Werner, Rangnick non ha minimamente citato i nerazzurri: “Lo vedo meglio in una squadra che fa il contropiede perché anche nel settore giovanile dello Stoccarda Timo giocava così, per questo starebbe meglio in quella tipologia di squadra che non, per esempio, al Real Madrid“. SCONTRO EPICO TRA RANGNICK E PAOLO MALDINI: ECCO L’OPINIONE DEI TIFOSI SUI SOCIAL >>>