Allenatore Milan – “Rangnick vuole vedere Gazidis di persona”: i motivi

CALCIOMERCATO MILAN – Manuele Baiocchini, negli studi di ‘Sky Sport‘, ha parlato di Ralf Rangnick, candidato numero a sedere sulla panchina del Milan nella stagione 2020-2021.

Secondo il giornalista sportivo, Rangnick vorrebbe incontrare di persona Ivan Gazidis, amministratore delegato del club rossonero, per mettere sul tavolo i dettagli di un possibile, futuro matrimonio tra il tedesco ed il Diavolo.

Rangnick, quindi, starebbe spingendo per un incontro diretto, anziché una videochiamata o qualsiasi altro mezzo ‘virtuale’ per trasmettere il suo carisma all’A.D. rossonero, perché, in passato, con questo metodo, spesso è riuscito a convincere determinati calciatori ad accettare i suoi progetti dopo un iniziale tentennio in via telefonica.

In base alle informazioni in possesso di ‘Sky Sport‘, comunque, Rangnick accetterebbe la proposta rossonera soltanto qualora gli venisse concessa carta bianca sia sul campo sia sul mercato. Il nativo di Backnang vuole diventare tanto allenatore quanto responsabile del calciomercato del Milan.

Di conseguenza, così facendo, verrebbero spazzate via le figure di Paolo Maldini, Stefano Pioli e Frederic Massara. Per ultimo, a causa della pandemia da coronavirus, e del logico contenimento dei costi che verrà adottato nel calcio mondiale, il budget del Milan per il mercato estivo 2020 sarà ridotto rispetto a quanto venne promesso a Rangnick nell’incontro conoscitivo avvenuto il 23 dicembre 2019.

