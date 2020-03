Panchina Milan – Rangnick, nessuna offerta formale dei rossoneri

CALCIOMERCATO MILAN – Stamattina ‘Sky Sport Deutschland‘ ha sottolineato come Ralf Rangnick, classe 1958, ex tecnico di TSG Hoffenheim, Schalke 04 e RB Lipsia, attuale responsabile dell’area sportiva del gruppo ‘Red Bull‘, sia intenzionato a non accettare la proposta del Milan di divenire, nella stagione 2020-2021, allenatore e direttore sportivo rossonero.

Secondo quanto appreso dall’agenzia di stampa ‘ANSA‘, tra Rangnick ed Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ci sono stati, effettivamente, dei contatti esplorativi negli scorsi mesi. Ma nessuna offerta formale, concreta, è mai stata sottoposta a Rangnick. Il sondaggio per il manager tedesco è stato uno delle cause che ha portato alla frattura tra Gazidis e Zvonimir Boban, licenziato qualche giorno fa dal fondo Elliott Management Corporation.

Intanto, in questa stagione pazza, surreale, per via della diffusione del coronavirus nel nostro Paese, il Milan potrebbe persino tornare in gioco per lo Scudetto! Per sapere come, continua a leggere >>>

