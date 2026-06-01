PIANETAMILAN calciomercato Calciomercato Milan, Rabiot al Napoli? Pedullà: “Già presenti dei contatti”

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Calciomercato Milan, Rabiot al Napoli? Pedullà: “Già presenti dei contatti”

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Alfredo Pedullà, giornalista, ha voluto fornire degli aggiornamenti su quello che sarà il futuro di Adrien Rabiot, giocatore del Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Negli ultimi giorni, oltre alle notizie legate ai possibili nomi in entrata legati alla dirigenza e alla panchina rossonera, in orbita Milan sono arrivate anche diverse notizie di mercato che vedono come protagonista Adrien Rabiot e il Napoli: addio vicino? A parlarne è stato anche il giornalista Alfredo Pedullà.

Milan, Rabiot verso il Napoli?

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Secondo quanto riferito da Pedullà tramite il proprio profilo X, tra il centrocampista francese e il Napoli ci sono già stati dei contatti, ma bisognerà aspettare per capire meglio il Milan come risolverà i propri problemi: in primis, il club rossonero deve assolutamente  trovare il nuovo allenatore e il direttore sportivo, per poi capire come verrà gestita l'intera operazione.

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Il francese, arrivato in rossonero l'estate scorsa, ha un contratto con il Milan fino al giugno 2028: il suo approdo in rossonero, però, è arrivato grazie alla forte spinta di Massimiliano Allegri, ormai quasi nuovo allenatore del Napoli. Il rapporto tra i due, perciò, potrebbe rivelarsi nuovamente decisivo, con il tecnico toscano che potrebbe convincerlo a lasciare il Milan per trasferirsi in sponda partenopea.

Come già detto, in rossonero potrebbe arrivare un tecnico che, innamorato delle qualità del francese, potrebbe convincerlo a restare in rossonero. Questa opzione però, al momento, non può realizzarsi: il club, infatti, è ancora alla ricerca di una nuova guida dopo l'esonero del tecnico toscano. In settimana, infatti, il club avrà degli incontri con Glasner e Jaissle, due allenatori finiti del taccuino dei rossoneri per il post Allegri.

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