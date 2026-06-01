Alfredo Pedullà, giornalista, ha voluto fornire degli aggiornamenti su quello che sarà il futuro di Adrien Rabiot, giocatore del Milan

Negli ultimi giorni, oltre alle notizie legate ai possibili nomi in entrata legati alla dirigenza e alla panchina rossonera, in orbita Milan sono arrivate anche diverse notizie di mercato che vedono come protagonista Adrien Rabiot e il Napoli: addio vicino? A parlarne è stato anche il giornalista Alfredo Pedullà.