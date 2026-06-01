Il francese, arrivato in rossonero l'estate scorsa, ha un contratto con il Milan fino al giugno 2028: il suo approdo in rossonero, però, è arrivato grazie alla forte spinta di Massimiliano Allegri, ormai quasi nuovo allenatore del Napoli. Il rapporto tra i due, perciò, potrebbe rivelarsi nuovamente decisivo, con il tecnico toscano che potrebbe convincerlo a lasciare il Milan per trasferirsi in sponda partenopea.
Come già detto, in rossonero potrebbe arrivare un tecnico che, innamorato delle qualità del francese, potrebbe convincerlo a restare in rossonero. Questa opzione però, al momento, non può realizzarsi: il club, infatti, è ancora alla ricerca di una nuova guida dopo l'esonero del tecnico toscano. In settimana, infatti, il club avrà degli incontri con Glasner e Jaissle, due allenatori finiti del taccuino dei rossoneri per il post Allegri.
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