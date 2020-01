Calciomercato Milan – Proposti Ghiglione e Mustafi per l’estate

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, non si è parlato soltanto del futuro di Matteo Gabbia, difensore centrale classe 1999, questa mattina a ‘Casa Milan‘, nell’incontro tra il suo agente, Tullio Tinti, e la dirigenza milanista.

Sono state affrontate, infatti, anche altre situazioni che potrebbero fare al caso dei rossoneri: non per il calciomercato di gennaio, ma per la prossima sessione estiva. Proposto, infatti, Paolo Ghiglione, classe 1997, esterno destro difensivo di proprietà del Genoa che potrebbe arrivare qualora, a giugno, uno tra Andrea Conti e Davide Calabria dovesse fare i bagagli.

Ghiglione, nativo di Voghera, dal 2007 al 2011, ha svolto parte della trafila delle giovanili proprio nel Milan. L’altra idea, invece, porta al nome di Shkodran Mustafi, classe 1992, difensore tedesco di origine albanese, ex Sampdoria e Valencia, che dovrebbe lasciare il suo attuale club, l’Arsenal, alla fine di questa stagione poiché gioca davvero poco (10 presenze, per 786′ totali, tra Europa League, Premier League e Coppa di Lega).

Tinti, infatti, risulta essere l’intermediario di Mustafi per l’Italia e non è da escludere che le parti si siano aggiornate anche sulla posizione del difensore dei ‘Gunners‘. Intanto, si riaccende un’importante pista per il futuro di Jesús Suso: per i dettagli, continua a leggere >>>

