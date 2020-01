Calciomercato Milan – Tante richieste per Gabbia: il punto

CALCIOMERCATO MILAN – Stamattina, a ‘Casa Milan‘, si è visto Tullio Tinti, procuratore, tra gli altri, di Matteo Gabbia, difensore centrale classe 1999 che, in questa sessione invernale di calciomercato, potrebbe lasciare il Diavolo in prestito per giocare con maggiore continuità.

Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, su Gabbia, nel giro della Nazionale Under 21, ci sono Crotone (ieri in sede per chiederlo in prestito) e Benevento in Serie B, mentre, nella massima serie, avrebbe fatto un sondaggio la Spal, che, però, preferirebbe chiudere per Kevin Bonifazi del Torino.

L’intenzione del club rossonero sarebbe quella di non far partire l’ex Lucchese, ma tutto può cambiare nei prossimi giorni. Intanto, sul fronte delle entrate, queste le ultime notizie, dalla Croazia, su Dani Olmo: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android