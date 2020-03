Calciomercato Milan – Pressing Chelsea per Donnarumma: ecco l’offerta

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, Frank Lampard, manager del Chelsea, avrebbe messo in cima alla lista dei suoi desideri per la prossima stagione Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, classe 1999, portiere titolare del Milan dal 2015-2016.

Ivan Gazidis, amministratore delegato del club di Via Aldo Rossi, in caso di cessione di Donnarumma spera di guadagnare molto da questo affare, in modo da dare una sistemata ai bilanci della società rossonera: un’operazione, quella tra Donnarumma ed il Chelsea, che rischia di essere per giunta agevolata dalla decisione, presa dalle parti di ‘Casa Milan‘, di non accontentare le richieste di rinnovo del contratto del numero 99 pervenute da Mino Raiola, agente del portiere.

Richieste ritenute fuori mercato dalla dirigenza del Milan. Pertanto, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2021, al Milan non resta che vendere Donnarumma al miglior offerente onde evitare di perderlo a parametro zero tra poco più di un anno. Se tutto andrà secondo i piani di Gazidis, Donnarumma non resterà in Italia: all’estero lo cercano il PSG di Leonardo, ma attenzione, come detto, alle volontà del Chelsea, giacché il suo Presidente, il magnate russo Roman Abramovic, ha voglia di tornare a vincere.

Il Chelsea avrebbe messo sul piatto di Raiola, per Donnarumma, un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2025, con un ingaggio da 8 milioni di euro netti a stagione più bonus: al Milan, attualmente, Gigio ne percepisce 6. Per il Milan, invece, sarebbe pronta un'offerta così combinata: 60 milioni di euro in contanti più il cartellino di Kepa Arrizabalaga, classe 1994, portiere iberico che i 'Blues', appena due estati fa, pagarono 80 per far scattare la clausola di rescissione del contratto del giocatore con l'Athletic Bilbao.

