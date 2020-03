Calciomercato Milan – Donnarumma, bisogna decidere: due le strade

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan deve risolvere al più problema relativo al futuro di Donnarumma. Il club rossonero, infatti, non può permettersi di perdere il portiere a zero nel 2021. A questo punto le soluzioni sono due: o rinnovo con ingaggio superiore a quello che percepisce attualmente (6 milioni) o cessione in questa sessione di calciomercato. Ci sarà tanto lavoro da fare per Ivan Gazidis. Intanto Rangnick sembra essere molto vicino, continua a leggere >>>

