Panchina Milan, Venerato: “Rangnick? Ha un accordo con i rossoneri, ma…”

CALCIOMERCATO MILAN – Ciro Venerato, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha parlato dell’accordo di massima raggiunto tra il Milan e Ralf Rangnick. C’è però un particolare clausola, ecco quale: “Ha un accordo con il Milan, ma c’è una clausola di svincolo da questo accordo da poter accendere entro maggio. Se va via Maldini è molto probabile che sarà lui il nuovo allenatore rossonero”. Che sia la volta buona per il ritorno di Aubameyang al Milan? LEGGI QUI PER LE ULTIME >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android