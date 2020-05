Calciomercato Milan – Pozzo: “Musso? Meglio un altro anno all’Udinese”

CALCIOMERCATO MILAN – Juan Musso, classe 1994, portiere argentino ex Racing Club de Avellaneda, difende i pali della porta dell’Udinese da due stagioni. In questo periodo si è distinto per grandi parate ed ottime prestazioni, al punto da attirare, su di sé, gli sguardi e le attenzioni di Milan ed Inter.

Intervenendo, però, ai microfoni de ‘Il Gazzettino‘, Giampaolo Pozzo, proprietario dell’Udinese, ha fatto intendere di non voler vendere Musso né al Milan né all’Inter nel corso dell’imminente sessione estiva di calciomercato, bensì di essere intenzionato a tenerlo in Friuli almeno per un’altra stagione. Queste le parole di Pozzo su Musso:

“Con il giocatore condividiamo in pieno il fatto che un altro anno qui gli farebbe bene per la crescita. E’ ancora giovane, ha ampi margini di miglioramento. Ha un’ottima struttura fisica e lo ritengo molto vicino a Samir Handanovic“. A PROPOSITO DI PORTIERI: ULTIMATUM AL MILAN PER IL POSSIBILE SOSTITUTO DI GIGIO DONNARUMMA >>>