Calciomercato Milan – Piatek piace al Manchester United: servono 30 milioni

CALCIOMERCATO MILAN – Come ricordato da ‘Sport Mediaset‘, il Manchester United, che dovrà rinunciare per un mese e mezzo a Marcus Rashford, vittima di una frattura da stress, sta pensando a Krzysztof Piatek, classe 1995, attaccante polacco del Milan, per la sua sostituzione.

Il Milan, però, valuterà per il ‘Pistolero‘ soltanto offerte ritenute congrue al suo valore e non di prestito. Per strappare Piatek al Milan, nonostante questi sia divenuto una seconda scelta dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, serviranno pertanto almeno 30 milioni di euro.

Intanto, sempre da ‘Sport Mediaset‘, emerge un retroscena di calciomercato relativo al terzino sinistro Theo Hernández: per le ultime sul francese, continua a leggere >>>

