Calciomercato Milan – Piatek, contatti anche con il Siviglia: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, la posizione di Krzysztof Piatek è stata messa in dubbio dai vertici del Milan. Il polacco piace molto in Premier League, ma potrebbe decidere anche di rimanere in rossonero. Alla lista delle pretendenti per Piatek, secondo quanto riferisce ‘Estadio Deportivo’, si è aggiunta anche il Siviglia. Il club spagnolo ha appena definito la cessione di Dabbur all’Hoffenheim e sta cercando il suo sostituto. Gli obiettivi degli andalusi sono Paco Alcacer del Borussia Dortmund, Olivier Giroud e Michy Batshuayi del Chelsea e, appunto il numero 9 rossonero, con cui ci sarebbero già stati i primi contatti. Intanto ecco le parole di Han Li, ex braccio destro di Yonghong Li al Milan: continua a leggere >>>

