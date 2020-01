Calciomercato Milan – Piatek prende tempo ma può partire. Petagna al suo posto?

CALCIOMERCATO MILAN – L’edizione odierna di ‘Sport Mediaset’ pone l’attenzione sul rapporto che si è venuto a creare tra Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao. Lo svedese vuole incidere ma sa che non può farlo da solo. Ibra è cambiato e gli hanno dato la difficile mission di far crescere i giovani, Leao su tutti. E’ il suo prediletto. Una situazione che potrebbe escludere il grande acquisto di gennaio dello scorso anno, Krzysztof Piatek.

Il polacco prende tempo. Vuole capire se c’è spazio per lui in questo nuovo Milan targato Zlatan Ibrahimovic. Sono molte però le squadre che spingono forte per averlo. Il West Ham ha proposto un prestito con obbligo di riscatto sui 30 milioni di euro. Senza dimenticare Aston Villa e Bayer Leverkusen. Molto più defilata c’è la Fiorentina che lo ha chiesto in prestito, soluzione non affatto gradita ai vertici rossoneri.

L’idea di Piatek è quella di valutare quello che succederà nel trittico Cagliari-Udinese-Brescia, le ultime tre partite prima della fine del marcato di gennaio. Qualora non ci dovesse essere spazio, la partenza sarà molto probabile. In questo caso il Milan ha già il nome per rimpiazzarlo: Andrea Petagna della Spal, attaccante molto simile per caratteristiche a Zlatan Ibrahimovic.

Per quanto riguarda Jean-Clair Todibo, invece, la trattativa è molto vicina al nulla di fatto, perché il francese non è entusiasta nemmeno dell’ingaggio propostogli. La prima alternativa è Christensen del Chelsea, in questo caso Mattia Caldara potrebbe andare in prestito all’Atalanta. Intanto sono sempre in corso i contatti tra Milan e Psg per Lucas Paqueta, continua a leggere >>>

