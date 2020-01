Calciomercato Milan – Paqueta, contatti in corso tra l’agente e il Psg

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene scritto dal giornalista Nicolò Schira, sarebbero in corso dei contatti tra l’agente (Eduardo Uram) di Lucas Paqueta, e il Psg per discutere futuro del calciatore brasiliano. Come noto, il centrocampista è uno dei pupilli di Leonardo, che l’ha portato al Milan solamente un anno fa, e dunque la sensazione è che cercherà in questa sessione di mercato di portare il calciatore a Parigi.

Prima però di qualsiasi discorso bisogna trovare un accordo con il Milan, che vuole 35 milioni di euro, cioè la cifra pagata al Flamengo un anno fa. Leonardo chiede uno sconto, ma Maldini certamente non farà favori al dirigente con cui condivideva l’ufficio nella scorsa stagione a Casa Milan: la sensazione in ogni caso è che il trasferimento possa concretizzarsi, anche perchè Paqueta ha lascio un indizio sui social. Clicca qui per scoprirlo, continua a leggere >>>

