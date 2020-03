Calciomercato Milan – Piace N’Dicka: i suoi numeri in stagione

CALCIOMERCATO MILAN – È di queste ore la voce secondo la quale il Milan sarebbe sulle tracce di Evan N’Dicka, classe 1999, difensore centrale francese, di origini camerunensi, che gioca dalla stagione 2018-2019 in Bundesliga, con la maglia dell’Eintracht Francoforte, che lo aveva prelevato dall’Auxerre per 5,5 milioni di euro.

N’Dicka, il cui valore di mercato oggi è quintuplicato, assestandosi sui 25 milioni di euro, ha fin qui indossato per 61 volte la maglia delle ‘Aquile‘ di Adolf Hütter: in questa stagione, prima dello stop al calcio internazionale per la pandemia da coronavirus, N’Dicka aveva totalizzato 25 presenze.

15 gare le ha collezionate in Bundesliga, partendo 14 volte dall’inizio ed una volta, il 18 dicembre 2019 in occasione della sconfitta per 2-4 sul campo del Colonia, subentrando negli ultimi 28′ di gioco; 7 gare in Europa League, tra turni preliminari, gironi e fase ad eliminazione diretta, tutte per 90′ e, infine, 3 gare in Coppa di Germania, sempre restando in campo dall’inizio alla fine.

Uno il gol realizzato da N’Dicka nell’annata in corso: è arrivato in Europa, il 3 ottobre 2019, in occasione di Vitória Guimarães-Eintracht Francoforte 0-1, giunto al 36′ con un preciso colpo di testa, la sua specialità. N’Dicka, però, non piace soltanto al Milan: per scoprire tutte le altre squadre interessate al numero 2 dell’Eintracht Francoforte, continua a leggere >>>

