Pellegatti: “Todibo al Milan? In questo momento non serve a nulla”

CALCIOMERCATO MILAN – Il giornalista Carlo Pellegatti, attraverso il proprio canale Youtube, ha parlato del possibile arrivo di Jean-Clair Todibo al Milan, che sembra essere sempre più vicino.

"Todibo oggi non serve a nulla. Serve, è un giocatore importante, da prendere, da opzionare ma per luglio. Adesso Todibo verrebbe messo in pasto a questa situazione, come ad esempio Rafael Leao, che oggi ha perso il suo valore e che viene considerato tra i più forti attaccante Under 21 europei. Si è perso, si guarda intorno e non riesce a essere incisivo. Ci vuole una scossa come ad esempio Ibrahimovic".

