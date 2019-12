Calciomercato Milan – Todibo, accordo raggiunto con il Barcellona

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan, dopo la disfatta di Bergamo, cerca di rinforzarsi nel mercato di gennaio.

Zlatan Ibrahimovic ha tre giorni di tempo per comunicare la sua risposta alla proposta di Maldini e Boban, mentre in difesa è stato raggiunto l’accordo con il Barcellona per Todibo. Manca ancora, l’intesa con il giocatore, m il trasferimento si farà. Intanto ecco il titolo con cui la Gazzetta dello Sport attacca il Milan, continua a leggere >>>

