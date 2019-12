Everton, Ancelotti: “Ibrahimovic? Se vuole venire, ma non per giocare”

CALCIOMERCATO MILAN – Carlo Ancelotti, ex tecnico di Milan e Napoli, nel corso della conferenza stampa di presentazione all’Everton, ha parlato del possibile acquisto di Zlatan Ibrahimovic.

“Ibrahimovic? Siamo buoni amici dice Ancelotti. Io ho allenato tanti giocatori fantastici, so che ha terminato la sua avventura negli Stati Uniti ma non so quale sia la sua idea per il futuro. Dovrei chiamarlo e magari lo farò. Se vuole venire a Liverpool per divertirsi venga pure, ma non per giocare…”. Intanto Rafael Leao è nella bufera. Ecco il video che sta girando in rete, continua a leggere >>>

