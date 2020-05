Calciomercato Milan – Passi avanti per Kouassi del PSG: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dalla redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘, il Milan sta facendo passi in avanti per Tanguy Kouassi.

Kouassi, classe 2002, difensore centrale francese di origine ivoriane, ha giocato, nell’ultima stagione, 11 partite con la Prima Squadra del PSG di Thomas Tuchel tra Ligue 1, Champions League e Coppa di Francia, segnando anche una doppietta il 15 febbraio scorso nel 4-4 sul campo dell’Amiens.

Il calciatore, obiettivo di mercato dei rossoneri, andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e, pertanto, potrà firmare con il club di Via Aldo Rossi previa versamento di un piccolo indennizzo al PSG come premio di formazione di Kouassi. Già nei pensieri di Ralf Rangnick per il RB Lipsia, ora potrebbe seguirlo a Milano.

Lavori in corso, quindi, per il Milan su Kouassi. Sul calciatore, comunque, ci sono anche altri club. PER I DETTAGLI, VAI ALLA NEWS >>>