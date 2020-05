Calciomercato Milan – Kouassi, concorrenza spietata: i club interessati

CALCIOMERCATO MILAN – Tanguy Kouassi è uno dei tanti nomi finiti nel taccuino del Milan per la prossima stagione. Un giocatore che rientra a pieno nella filosofia giovane che Ivan Gazidis ha intenzione di adottare. Il difensore classe 2002 ha il contratto in scadenza a giugno, ma Leonardo sembra stia facendo di tutto per convincerlo a restare, ma senza garanzie l’addio è quasi scontato.

Qualora i rossoneri dovessero superare lo scoglio Psg si troveranno costretti a sconfiggere una concorrenza tutt’altro che morbida. Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’ su Kouassi c’è l’interesse di Lipsia e Real Madrid. Il Milan si farà trovare pronto?

