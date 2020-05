Panchina Milan – L’ultima idea di Rangnick è Marco Rose

MILAN NEWS – Stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport, l’ultima idea di Ralf Rangnick per la panchina del Milan è Marco Rose, tecnico del Borussia Mönchengladbach. Il pupillo del dirigente tedesco rimane Julian Nagelsmann, il quale difficilmente verrà liberato dal Lipsia. Ecco che allora nasce una nuova idea che porta al tecnico dei bianconeri di Germania.

Tuttavia, il quotidiano piemontese riporta questa mattina come l’input della proprietà rossonera sia quella di voler Ralf Rangnick sulla panchina del Milan e non un suo uomo (almeno per ora). Lo scenario non è ancora delineato. Intanto, ieri Rangnick era in tribuna per Lipsia-Friburgo e… prendeva appunti>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓