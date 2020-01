Calciomercato Milan – Paqueta, possibile scambio con il Psg: i nomi

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, questi ultimi giorni di mercato saranno caldi soprattutto per Lucas Paqueta. Il calciatore, chiedendo a Stefano Pioli di non essere convocato per la partita contro il Brescia, ha cercato di fatto di forzare la cessione, in modo da poter giocare con maggiore continuità.

Al momento l’unica squadra interessata sembra essere il Psg, con Leonardo che l’anno scorso ha portato il brasiliano proprio al Milan. Con il senno di poi la trattativa con il Flamengo è stato un bagno di sangue, considerato che Paqueta è costato a Elliott 37,9 milioni di euro. L’obbligo imposto da parte della proprietà a Maldini e Boban è quello di non effettuare a bilancio minusvalenze (CLICCA QUI per scoprire il valore del centrocampista attualmente a bilancio), ed è per questo che la trattativa è molto complicata, considerando che il Psg non vuole andare oltre i 20 milioni di euro.

L’unica strada percorribile dunque potrebbe essere quella di uno scambio. I nomi? Paredes, Herrera e Draxler, esuberi del Psg che potrebbero essere utili nel 4-4-2 del nuovo Milan di Pioli. Intanto, prima del fischio d’inizio di Brescia-Milan, ha parlato anche Massara, ds rossonero: “Paquetà è un professionista e un ragazzo sensibile. Sta vivendo un periodo di appannamento, si è confrontato con Pioli e ha preferito lavorare a Milanello. Offerte? Sono solo voci. Noi siamo contenti di Lucas e del contributo che potrà dare alla squadra. E’ fisiologico un periodo di ambientamento, ma siamo fiduciosi”. Cosa succederà dunque? Qualche altro giorno e sapremo. Intanto il Milan stringe per il sostituto di Rodriguez, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android