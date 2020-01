Calciomercato Milan – Robinson probabile sostituto di Rodriguez

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, nelle prossime ore potrebbe muoversi qualcosa nella difesa del Milan. Dopo lo stop imposto nei giorni scorsi per motivi di fair play finanziario, ieri la federcalcio turca ha sbloccato il mercato in entrata del Fenerbahce, che dunque può concludere l’acquisto di Ricardo Rodriguez.

Il Milan a questo punto cerca il sostituto. Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano torinese, il club rossonero e il Wigan avrebbero raggiunto un accordo per il trasferimento del terzino Antonee Robinson. La formula? Un prestito con diritto di riscatto fissato a 10-12 milioni di euro. Intanto ecco le dichiarazioni di Gianluigi Donnarumma, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android