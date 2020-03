Calciomercato Milan – Paqueta, due possibili soluzioni. Ma il PSG …

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, l’amministratore delegato Ivan Gazidis, uomo al comando nel Milan, si trova davanti ad un bivio importante in merito il destino di Lucas Paqueta, centrocampista brasiliano classe 1997 prelevato nel gennaio 2019 dal Flamengo per 38,4 milioni di euro: gettare la spugna o aspettare che si risvegli dopo una stagione, quella in corso, da dimenticare?

La prima strada, ha sottolineato la ‘rosea‘, è difficile da percorrere, non certo però per assenza di estimatori: al netto degli ammortamenti, infatti, il Milan, per ragioni di bilancio, può cedere Paqueta per non meno di 30 milioni di euro e, finora, il PSG di Leonardo, il suo mentore, colui che lo aveva portato a Milano, si è spinto massimo a fino a 20.

Varrebbe, dunque, la pena aspettare di vedere quale Paqueta si ripresenterà a Milanello quando il calcio ripartirà, perché quello dell’anno scorso non farebbe fatica a riprendersi il posto in squadra. In caso contrario, per non svalutare un capitale, il Milan può anche valutare l’idea di cederlo in prestito per consentirgli di giocare di più altrove e di rilanciarsi: il suo Flamengo, finora, gli ha lanciato solo segnali d’affetto, ma non è detto che a fine stagione le cose non possano cambiare.

Emergono, intanto, delle importanti novità sul futuro professionale di una delle stelle di questo Milan, l’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic …

