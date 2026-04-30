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Calciomercato Milan, occhi su Dodô: Allegri vuole il suo ‘frecciarossa’

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La fine della Serie A si sta ormai avvicinando, e il Milan continua a programmare il mercato estivo: occhi su Dodô per la fascia...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

La fine della Serie A si sta ormai avvicinando, e il Milan deve assolutamente centrare il suo obiettivo: la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Mancano, matematicamente solo 6 punti per l'Europa che conta, e il Milan deve assolutamente centrare due vittorie, già a partire dalla sfida contro il Sassuolo, in programma domenica alle ore 15.00 presso il Mapei Stadium.

Il nome per la difesa

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Secondo varie indiscrezioni, il Milan segue con molta attenzione il brasiliano classe '98 della Fiorentina.  Molto bravo e rapido, Dodò è migliorato molto anche offensivamente. Grazie alla sua velocità, il giovane è soprannominato 'Frecciarossa'.

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Nel corso dell'attuale stagione, il brasiliano ha collezionato 32 presenze, segnando anche un gol e e 3 assist in tute le competizioni. La sua valutazione? Secondo transfermarkt, il suo valore si avvicinerebbe ai 18 milioni di euro.

Per il 3-5-2 di Massimiliano Allegri, il suo profilo risulterebbe essere davvero l'ideale: l'esterno brasiliano può ricoprire benissimo le due fasi. Un modo per arrivare al giovane sarebbe quello di offrire il cartellino di Athekame, più una parte liquida di circa 10 milioni.

La sensazione è che questa operazione sia una mossa davvero strategica: non è il classico nome da copertina, ma è quel tipo di giocatore che potrebbe dare equilibrio alla squadra, soprattutto per garantire più rotazioni a Massimiliano Allegri. Se il Milan vuole provare a fare il salto di qualità, il suo acquisto potrebbe aiutare notevolmente.

 

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