Nel corso dell'attuale stagione, il brasiliano ha collezionato 32 presenze, segnando anche un gol e e 3 assist in tute le competizioni. La sua valutazione? Secondo transfermarkt, il suo valore si avvicinerebbe ai 18 milioni di euro.

La sensazione è che questa operazione sia una mossa davvero strategica: non è il classico nome da copertina, ma è quel tipo di giocatore che potrebbe dare equilibrio alla squadra, soprattutto per garantire più rotazioni a Massimiliano Allegri. Se il Milan vuole provare a fare il salto di qualità, il suo acquisto potrebbe aiutare notevolmente.