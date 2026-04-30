ESCLUSIVA Agente Gila: “Milan e Allegri sono TOP. Un orgoglio, ma ora c’è la Lazio” | Calciomercato Milan
Nel corso dell'attuale stagione, il brasiliano ha collezionato 32 presenze, segnando anche un gol e e 3 assist in tute le competizioni. La sua valutazione? Secondo transfermarkt, il suo valore si avvicinerebbe ai 18 milioni di euro.
Per il 3-5-2 di Massimiliano Allegri, il suo profilo risulterebbe essere davvero l'ideale: l'esterno brasiliano può ricoprire benissimo le due fasi. Un modo per arrivare al giovane sarebbe quello di offrire il cartellino di Athekame, più una parte liquida di circa 10 milioni.
La sensazione è che questa operazione sia una mossa davvero strategica: non è il classico nome da copertina, ma è quel tipo di giocatore che potrebbe dare equilibrio alla squadra, soprattutto per garantire più rotazioni a Massimiliano Allegri. Se il Milan vuole provare a fare il salto di qualità, il suo acquisto potrebbe aiutare notevolmente.
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